Um dia depois de chegarem a Miami, Inês Gutierrez e João Montez não podiam estar mais encantados com o destino. Nas respetivas páginas de Instagram, o casal tem vindo a partilhar pormenores desta aventura.

"Passear pela Ocean Drive, dar um mergulho e ver as diferentes lifeguard towers, andar de bicicleta, comer na Time Out Miami e conhecer o Lincoln Road Mall. Os 27 graus, a falta de vento e a bazófia que aqui se vive, fazem-me sentir realmente de férias. E só por causa disso vamos agora para uma pool party no nosso hotel", notou Inês na legenda de uma publicação.

Poderá ver as imagens captadas pelo casalinho na galeria.

