Inês Folque aproveitou o Dia dos Namorados para desfrutar de um 'miminho' especial. A apresentadora viveu de um dia de Spa.

"Talvez a única fotografia de fato de banho que vou ter com esta barriga", realça a comunicadora ao mostrar uma fotografia onde surge em fato de banho.

"No Tomás apanhei o segundo trimestre todo no verão e adorei! Deste bebé o verão foi no primeiro trimestre, por isso não deu para muitos registos e confesso que 1.º trimestre no verão não é a melhor experiência", lembrou ainda.

Recorde-se que Inês está grávida do segundo rebento, que vem juntar-se ao pequeno Tomás.

