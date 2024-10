"Lembro-me como se fosse hoje deste dia, estava à espera (de poucas semanas) do meu primeiro bebé. Estava também a ter um dia horrível a nível de mau estar físico e tinha acabado de gravar 'Uma Questão de Tempo'", foi desta forma que Inês Folque deu início a um desabafo através do qual lembrou o aborto que sofreu há alguns anos.

No Dia Internacional da Consciencialização da perda Gestacional e Neonatal, assinalado a 15 de outubro, a apresentadora quis recordar a sua história.

"No dia seguinte a esta fotografia, perdi o bebé. Um bebé muito desejado que tinha demorado mais do que queríamos a chegar, foi uma enorme tristeza no momento e um turbilhão de dúvidas e sentimentos contraditórios", escreveu.

© Reprodução Instagram - Inês Folque

"No mês seguinte engravidei do Tomás e só quando ele nasceu percebi porque tinha de ser ele o meu filho. A todas as mães de colo vazio, seja em que fase da gestação for, o meu enorme abraço e uma mensagem de esperança, sei que o vosso bebé arco-íris vai chegar também", disse Inês, que é atualmente mãe de dois meninos: Tomás e Francisco Xavier.

