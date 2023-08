Ainda 'Barbie' não tinha estreado e já começavam a aparecer pelas redes sociais vários utilizadores a mostrar os looks com que iriam assistir ao filme. Independentemente do estilo de roupa escolhido, havia um fator em comum: o cor-de-rosa, claro.

E parece que o estilo 'barbiecore', como é conhecido, veio para ficar. Quase um mês após a estreia do filme - que foi para os cinemas a 20 de julho - muitas são as pessoas que mostram continuar a apostar neste tipo de visuais e os famosos não são exceção.

Inês Aires Pereira está de férias com a família e decidiu apostar nesse 'look', exibindo a boa forma física num biquíni totalmente em cor-de-rosa. "Hi, Barbie" ['Olá, Barbie'], escreveu, em alusão a uma das frases mais vezes dita durante o filme.

© Instagram/ Inês Aires Pereira

