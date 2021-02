Inês Aires Pereira foi convidada de Manuel Luís Goucha na tarde desta sexta-feira, dia 19, para falar sobre o seu regresso à ficção. Ao lado de Inês Castel-Branco e Maya Booth, a atriz vai integrar o elenco da novela 'Para Sempre', a próxima trama da TVI.

O convite para este projeto deu-se de forma inesperada por Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento, durante um direto do programa 'Em Família'. E o nome da sua personagem foi igualmente surpreendente.

Inês Aires Pereira vai dar vida a Alice e ao saber do nome, confessou, ficou lavada em lágrimas por ser o nome da sua filha. "Foi ridículo", brincou ao recordar o momento.

Alice, recorde-se, tem um ano e é fruto do relacionamento da atriz com David Ferreira, com quem está há dois anos e meio.

