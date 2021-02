A primeira temporada do videocast apresentado por Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni - 'É Preciso Ter Lata' - fechou com a participação de Inês Aires Pereira. Basicamente, neste formato os convidados têm de responder a perguntas de fãs e haters sendo que ganham dinheiro por cada resposta dada.

No final levam o montante, no total de 500 euros, para oferecerem a quem quiserem.

Questionada se não achava que dizia demasiados palavrões, a atriz da 'Avenida Q' afirmou: "Os meus pais passam-se. Às vezes, em casa, o meu pai é do tipo: 'Oh Inês! Outra vez?'. Mas a minha mãe diz-me que no Instagram não, para ter mais filtro. Mas sei lá, sai-me. Não gostam, não sigam".

Veja as restantes respostas de seguida:

