Inês Aires Pereira foi uma das convidadas do mais recente programa do '5 Para A Meia Noite', onde teve a oportunidade de responder a diversas perguntas na rubrica 'Pressão no Ar'. Foi neste contexto que a artista confessou que já deu autógrafos como Aurea, depois de ter sido confundida com a cantora.

"Acho que durante muito tempo as pessoas conheciam a minha cara, mas não sabiam bem de aonde, então começaram a dizer-me que eu era a Aurea. Uma vez estava a sair dos Globos toda pimpona e disseram 'Aurea!'. Epá, isto é horrível. Na altura comecei a dizer que sim", revela.

"Um dia estou na queima das fitas, foi há pouco tempo, a acompanhar um músico. 'Oh Aurea, dá-me um autógrafo' e eu dei. 'Mostra-me as tuas tatuagens' e eu disse que agora não posso. Cantei para eles", descreve ainda.

Veja a rubrica.

Leia Também: Inês Aires Pereira revela destino da viagem romântica de fim de ano