Inês Aires Pereira revelou, no início do mês, que estava no Brasil para cumprir um grande desafio para si, o de estar desconectada do mundo e apenas na sua própria companhia.

A atriz esteve a fazer um retiro espiritual e, já de regresso a Portugal, falou agora dessa experiência na sua conta de Instagram.

"Não sei se é saudade, nostalgia, alegria ou gratidão… Não sei ao certo o que é. Não tenho palavras e não sei se algum dia terei. Mas passa-se muita coisa aqui dentro e não é mais ansiedade. Também não é medo. Não é na barriga. É aqui em cima, no coração. Como se tivesse um foguinho no coração. É quentinho, tem movimento, está vivo e queima", lê-se na legenda da publicação.

"Estas são as únicas fotos que tenho destes dias. Neste lugar vivi a viagem 'mais dura, mais intensa e mais bonita' da minha vida e por isso tinha de deixar marcado na minha timeline", concluiu.