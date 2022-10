Miro Vemba perdeu a paciência esta sexta-feira, dia 21 de outubro, numa das raras vezes que isso aconteceu desde que entrou na casa do 'Big Brother'. Ao ser chamado à atenção por Frederica Lima, o concorrente mostrou-se insatisfeito pela forma com que a colega lhe falou. Agora é Nuno Homem de Sá que se junta à 'confusão'.

O ator, e namorado de Frederica, partilhou o vídeo nas stories do Instagram e deixou duras críticas a Miro: "Queres bater, Miro(ne)? A sério? Sem argumento, faz-se ofendido. Talvez se começasse a ter jogo próprio e acordasse não precisaria de apanhar boleia dos que realmente jogam", atirou.

"Não se fala assim com as mulheres, não aprendeste isso? 'Peace and love' é só fachada. Já caiu", disse ainda.

O ator não ficou por aqui e nos comentários da publicação da TVI que mostra a discussão dentro da casa, Nuno escreveu: "Pois este senhor mostrou várias coisas com esta triste intervenção. Falta de educação extrema, não se fala assim com as mulheres, especialmente num país europeu. Um tipo que é dama para a esquerda, dama para a direita mostra o que realmente pensa das damas. Mostrou também que toda aquela fachada de paz e amor é uma bela treta. Caiu a máscara Mirone, anda embora".



© Instagram/Nuno Homem de Sá

