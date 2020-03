Regressados das férias românticas na Costa Rica, Ben Affleck e a namorada, a atriz Ana de Armas, foram vistos às compras, em Los Angeles, esta quarta-feira, dia 18.

Sem máscara nem luvas, o casal mostrou-se descontraído, tendo em conta o estado de alerta do país.

O presidente Donald Trump apelou às populações que cumpram as medidas de prevenção para evitar a propagação do novo coronavírus, nomeadamente a do isolamento voluntário.

Até ao momento, foram diagnosticados 4727 casos de Covid-19 nos Estados Unidos.

