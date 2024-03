Depois de ter sido 'espalhada' a falsa notícia da morte do rei Carlos III na Rússia, esta segunda-feira, a embaixada e o palácio viram-se obrigados a negar tais informações.

"O seguinte anúncio é feito por comunicações reais. O rei morreu inesperadamente ontem à tarde", dizia um comunicado divulgado pela imprensa russa e que supostamente estaria assinado pelo o Palácio de Buckingham. Os rumores ganharam tal força que obrigou a embaixada britânica na Ucrânia a emitir uma nota, onde destacam que o monarca está vivo e que a notícia é falsa.

"Gostaríamos de informar que as notícias sobre a morte do rei Carlos III são falsas", escreveram no X (antigo Twitter), segundo o Telegraph.

"Temos o prazer de confirmar que o rei continua a cumprir os seus deveres e a cuidar de assuntos privados", disse ainda o Palácio de Buckingham - através da agência de notícias russa TASS.

De recordar que Carlos III, de 75 anos, está em tratamento contra um cancro desde o final de janeiro.