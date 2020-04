A notícia da morte de Filipe Duarte, aos 46 anos, não deixou apenas o povo português de luto. No Brasil a perda do artista também está em destaque em vários meios de comunicação, entre eles o jornal Globo, o Veja São Paulo, ou a revista Quem.

De referir que Filipe interpretou, recentemente, a personagem Gabo em 'Amor de mãe'. Na novela brasileira, o ator fez par com Adriana Esteves, a personagem de Thelma.

Na notícia do jornal Globo, por exemplo, o mesmo recorda um pequeno excerto de uma entrevista do ator que foi publicada em dezembro do ano passado, onde Filipe falava sobre o país:

"Apesar de cidadão português, sou nascido em Angola, onde vivi até os 3 anos. O Brasil tem essa riqueza natural que me faz lembrar de lá, das minhas raízes. Então, não tive qualquer problema de adaptação. Desta vez, tenho gravado bastante e sobra pouco tempo livre, afinal, não estou aqui de férias. Mas só de ver este visual do Rio de Janeiro, que é algo único no mundo, já me sinto privilegiado de estar aqui".

Recorde-se que Filipe era casado com a atriz espanhola Nuria Mencía, com quem tem uma filha em comum, a pequena Antónia, de nove anos.

