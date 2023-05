Além do irmão príncipe George, ter tido um papel de destaque na cerimónia da coroação e do irmão príncipe Louis roubar as atenções com as 'caretas', a princesa Charlotte também não passou despercebida.

Imagens da filha do meio do príncipe William e Kate Middleton tornaram-se virais pelas parecenças com a falecida avó materna, a princesa Diana.

A menina, de oito anos, deslumbrou com um vestido Alexander McQueen, branco e com os enfeites de cabelo iguais aos da mãe, Kate. No entanto, foram as suas semelhanças físicas com a avó que mais chamaram à atenção.

"A princesa Charlotte é parecida com a Diana", escreveu um internauta, citado pelo Daily Mail. "A princesa Charlotte parece a avó, Diana", acrescentou outro. "O jeito de sorrir faz lembrar a sua avó, a princesa Diana, ela tinha o mesmo sorriso tímido", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

