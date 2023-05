O rei Carlos III e a rainha Camilla foram os protagonistas do dia de hoje, contudo, houve uma outra figura da família real britânica que chamou a atenção. Falamos do príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William e da princesa Kate Middleton.

O menino não tardou em tornar-se viral nas redes sociais pelas suas expressões faciais que estão a gerar muitas gargalhadas.

Desde o bocejo na Abadia de Westminster até à forma como reagiu ao espetáculo aéreo da varanda do Palácio de Buckingham, os fotógrafos captaram vários momentos engraçados.

Poderá recordá-los na presente galeria.

