Uma vez mais, o príncipe Louis foi uma das 'estrelas' da família real. O filho mais novo dos príncipes de Gales, de cinco anos, não passou despercebido ao olhar mais atento dos fotógrafos que captaram as suas reações mais espontâneas e engraçadas.

Ora, se da última vez que subiu à varanda do Palácio de Buckingham - a propósito do Jubileu de Platina da rainha Isabel II - ficou para a história, uma vez que surgiu com os ouvidos tapados por causa do barulho dos aviões, desta vez foi mais discreto.

Momento em que Louis se queixou do barulho dos aviões no Jubileu de Platina de Isabel II© Getty Images

Ainda assim, a forma como acenou às milhares de pessoas que cumprimentaram a família real divertiu os admiradores.

O momento foi, inclusive, destacado pela revista Hello!. Ora veja:

