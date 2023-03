Com o lançamento dos novos episódios de 'Soy Georgina', foram revelados detalhes inéditos sobre a morte do bebé de Georgina Rodríguez, bem acerca do nascimento de Bella Esmeralda.

No primeiro episódio da segunda temporada da série da Netflix, é possível ver registos das primeiras horas de vida da filha mais nova de Cristiano Ronaldo, tendo sido ainda mostradas fotos nunca antes vistas da menina.

Numa delas, Ivana Rodríguez, irmã de Georgina, surge a dormir ao lado da sobrinha, nessa que foi a primeira noite de Bella.

A imagem foi entretanto publicada nas redes sociais e, posteriormente, partilhada pela própria Ivana no Instagram.

