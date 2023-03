Neste últimos dias, o mundo inteiro tem falado do mesmo: 'Soy Georgina'. A segunda temporada da série que mostra o quotidiano de Georgina Rodríguez já estreou e o Fama ao Minuto diz-lhe o que vai poder ver.

De acordo com as sinopses dos episódios, a produção irá começar por abordar "um momento muito difícil", que se acredita ser a morte do filho, em abril do ano passado.

No segundo episódio, poderão ser vistos os bastidores da passagem de Gio pelo festival de Cannes, evento que já tinha sido abordado na temporada passada. A série mostrará depois registos das férias da família em Maiorca.

O momento em que os filhos de Georgina e Ronaldo conheceram Rosalía será o foco do terceiro episódio, enquanto que no quarto irá ser explicado o "visual ousado" da modelo no Festival de Veneza.

A atuação na Royal Opera House, em Londres, e uma emocionada visita à Casa do Parque, em Lisboa, são os pontos altos do quinto episódio. É esperado que também por esta altura se veja Georgina no Santuário de Fátima.

Por fim, a série irá terminar com a presença de Georgina nos Grammy Latinos.

Vale notar que os seis episódios de 'Soy Georgina' apenas podem ser vistos na Netflix.

