Fernando Semedo protagonizou um dos momentos mais românticos do 'Big Brother Famosos 2' ao pedir a namorada de longa data, Salomé Formosinho, em casamento durante uma gala em direto. Contudo, o que outrora era um verdadeiro 'conto de fadas' eis que conheceu o seu final.

Esta semana, o conhecido chef revelou através das redes sociais que o noivado tinha terminado.

"Uma história que se tornou pública através de um gesto espontâneo de amor, da minha parte, e durante este tempo recebeu o melhor carinho de todos vocês. A vida prega partidas. Finta-nos e desafia-nos. São as melhores memórias destes últimos anos que vou guardar", anunciou na sua página de Instagram.

Segundo Flávio Furtado, a relação poderá ter chegado ao fim no dia da Festa da TVI, sem no entanto partilhar pormenores sobre o que terá ditado tal desfecho.

Mas Fernando Semedo não foi o único famoso a ficar de coração partido. Nos últimos dias anunciaram-se dois divórcios, mas lá fora. Sofia Vergara e Joe Manganiello confirmaram o fim do seu casamento de sete anos através de um comunicado oficial.

O verdadeiro motivo da separação, especula a imprensa internacional, prendeu-se com a vontade de Joe querer ter mais filhos e de a atriz de 'Uma Família Muito Moderna' não partilhar o mesmo desejo.

Por seu turno, a cantora Ariana Grande também recupera igualmente de um divórcio. Depois de ter surgido já sem aliança no Torneio de Wimbledon, fontes acabaram por confirmar o fim do enlace com Dalton Gomez, com quem deu o nó há dois anos. A imprensa revela que ainda que terão sido feitos esforços para salvar a relação, mas sem sucesso.



Uma outra fonte levantou a possibilidade de a cantora já ter seguido em frente e encontrado um novo amor.

