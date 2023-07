A imprensa internacional acredita que Ariana Grande já seguiu em frente, isto depois de ter sido tornado público o divórcio com Dalton Gomez.

Uma fonte próxima da cantora contou ao tabloide OK! que Ariana já iniciou uma nova relação e que a sua nova cara-metade também é uma figura pública.

Trata-se de Ethan Slate, com quem a artista contracenou no musical 'Wicked', que irá estrear no próximo ano.

Ethan separou-se da esposa Lilly Jay no início deste ano e, de acordo com o Entertainment Tonight, esta nova relação é recente.

"Eles não começaram a namorar até que os dois tivessem terminado as relações anteriores. A Ariana e o Dalton continuam amigos", fez notar uma fonte próxima.

EEthan Slate© Getty Images

Leia Também: Dalton Gomez "devastado" após separação de Ariana Grande