Dalton Gomez, ex-marido de Ariana Grande, não estará a lidar muito bem com a separação. "O Dalton tem estado devastado", afirmou uma fonte em declarações à US Weekly esta quarta-feira, 19 de julho.

"Ele não queria uma separação. Queria um conto de fadas, um final feliz, não esperava por isto", faz ainda saber.

Tendo isto em conta, uma outra fonte nota que Dalton ainda tem esperança na reconciliação. "O Dalton espera mesmo em fazer as coisas funcionarem com a Ariana", sublinha.

"Apesar do caminho tortuoso por que têm passado, ele não está preparado para desistir do casamento. Ele vê-se a passar o resto da vida com a Ariana e irá fazer o que for necessário para superar isto", evidencia.

No início desta semana, recorde-se, o Page Six confirmou que o casal, que deu o nó em maio de 2021, estaria em processo de divórcio.

A decisão terá sido "tomada em conjunto". "Eles estavam a ter problemas antes de janeiro, mas queriam continuar a ser amigos", completou. Um dos motivos da separação terá sido a preenchida agenda da cantora.

Leia Também: Ariana Grande apaga fotos do casamento e confirma rumores de separação