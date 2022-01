Bruno de Carvalho tem sido um dos concorrentes mais populares da atual edição do 'Big Brother Famosos'. O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal tem protagonizado momentos de grande animação na casa mais vigiada do país.

Para a rubrica 'Imagem da Semana' desta sexta-feira, 7 de janeiro, elegemos um dos momentos que mais gerou gargalhadas: nomeadamente quando Bruno se juntou a Kasha, Jardel e Jorge Guerreiro para cantarem o sucesso da girlsband 'Nonstop'.

Recorde o momento hilariante no vídeo que se segue:

