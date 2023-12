Sara Carreira perdeu a vida num acidente de viação ao princípio da noite do dia 5 de dezembro de 2020, perto de Santarém, na autoestrada que liga Lisboa ao Porto.

Esta semana assinalaram-se três anos desde a morte da cantora e várias foram as pessoas próximas que a recordaram. Carolina Carvalho, companheira de David Carreira, partilhou um pequeno vídeo que tinha sido publicado por Sara na sua conta no Instagram, deixando apenas um coração como legenda.

Já Bárbara Bandeira, uma das melhores amigas da filha de Tony Carreira, publicou um vídeo da cantora no qual ela celebrava o seu último aniversário.

Por seu lado, Mickael Carreira, irmão mais velho de Sara, também prestou uma simbólica homenagem neste dia marcante, mas não foi o único. David Carreira, o outro irmão de Sara, dedicou-lhe um texto no qual lembra que, apesar da morte da jovem, "o amor continua". "Passaram três anos, a minha vida mudou muito e a Sara continua presente em tudo. O amor continua e aumenta todos os dias, só mudou a nossa forma de desabafar", escreveu o cantor, numa homenagem sentida.

Para assinalar este dia particularmente triste, a rubrica Imagem da Semana do Fama ao Minuto destacou o vídeo que David Carreira publicou em conjunto com o texto na sua conta no Instagram, no qual mostra diversas imagens com a irmã, tanto em estúdio como da vida pessoal, ao som da música de ambos, 'Gosto de Ti'.

