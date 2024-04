Depois de ter sido apurado um novo grupo de nomeados na gala de sábado, dia 6 de abril, eis que no dia seguinte houve mais uma pessoa a abandonar o 'Big Brother' por decisão dos espectadores.

David Maurício e André Silva foram salvos durante o decorrer da gala, sendo que para o fim ficaram Ilona Matviychuk e Margarida Castro.

Com 61% dos votos, Margarida garantiu a permanência no jogo, enquanto que Ilona, com 39%, teve de se despedir dos colegas de casa.

Vale lembrar que no final da noite, Jacques Costa foi expulsa por recusar nomear. Perceba o que aconteceu no link que se segue. Leia Também: Polémica no 'Big Brother'! Jacques recusa nomear e é expulsa em direto