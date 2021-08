Iggy Azalea já respondeu aos rumores que davam conta de que se teria envolvido com Tristan Thompson, classificando-os como "muito estranhos" e "notícias falsas".

A rapper, de 31 anos, usou a sua conta de Twitter para fazer o esclarecimento, depois da blogger Tasha K a ter acusado de andar com o ex-namorado de Khloé Kardashian.

"Notícias falsas muito estranhas sobre mim sobre namorar com um homem que literalmente nunca vi um DIA na minha vida. Estão assim tão aborrecidos?", questionou, ainda perplexa com o sucedido.

Estas são declarações que surgem depois de Iggy ter confessado numa entrevista que já não se sente "confortável" em público. Esta revelou que iria fazer uma pausa na música depois do lançamento do álbum, 'The End of an Era'.

"A minha decisão em não fazer mais música deve-se no final das contas, cerca de 95%, apenas ao facto que já não me sinto confortável em estar à frente do público. Talvez, se deva parcialmente por ter um filho agora e sinto esse instinto maternal em querer realmente protegê-lo e dar-lhe um lugar seguro. Já não quero mais convidar estranhos para darem opiniões sobre a minha vida", afirmou.

