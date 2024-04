Idevor Mendonça continuará ausente do 'Somos Portugal', em virtude do facto de ter sido pai pela primeira vez no passado dia 15 de abril. A TVI, entretanto, já divulgou quem o irá substituir.

Zé Lopes foi o nome escolhido para a semana passada, mas agora o cargo será ocupado por João Montez, que assim regressa ao formato das tardes de domingo.

O comunicador irá estar acompanhado de Fanny Rodrigues e Mónica Jardim na emissão que será feita a partir do Gerês.

