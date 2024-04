Idevor Mendonça não estará a conduzir a próxima emissão do 'Somos Portugal', que acontece a partir de Alfragide. O motivo prende-se com o facto de ter sido pai pela primeira vez no passado dia 15 de abril.

O apresentador viu nascer o fruto da sua relação com Joana Marnoto e aproveitará os próximos dias para desfrutar ao máximo desta fase, pelo que se irá ausentar do trabalho.

No seu lugar ficará Zé Lopes, que tal como lhe demos conta anteriormente regressa assim ao formato do qual já fez parte como apresentador e de onde acabou dispensado após uma reformulação da direção.

