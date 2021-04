Jéssica Athayde resolveu um dia depois de ter ido para o ar o segundo episódio de 'Princípio Meio e Fim', novo programa de Bruno Nogueira do qual a atriz faz parte, revelar publicamente uma ideia que teve em relação ao formato.

"Sou a favor que devia existir um especial só com os bloopers do 'Princípio Meio e Fim'", disse Athayde ao partilhar as imagens que no fim do programa mostram uma pequena parte destes momentos de enganos e diversão nas gravações.

A ideia de Jessica Athayde deixou os fãs em êxtase e em poucos minutos dezenas de pessoas recorreram aos comentários da publicação para apelar: "Sim, por favor", pede a grande maioria.

