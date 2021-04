Rita Tavares foi este domingo uma das duas concorrentes de 'All Together Now' apurada para a semifinal do concurso de talentos da TVI. Um dia depois de ter brilhado na televisão, a jovem cantora esteve à conversa com os jornalistas.

Natural de Santa Maria de Lamas, Rita, de 28 anos, é professora de música em duas escolas, onde dá aulas de piano e de canto.

"Por momentos achei que não conseguiria passar, mas não foi isso que aconteceu e eu fico muito feliz", começa por referir, garantindo que adorou a experiência.

A pressão: o mais difícil de tudo no 'All Together Now'

Quanto ao mais difícil de tudo o que envolveu a sua entrada no formato, Rita explica que para si não foi fácil lidar com a pressão.

"A única coisa que realmente não é fácil é a pressão que existe, porque tem de ser tudo muito feito na hora. Dormimos muito pouco, porque andamos sempre de um lado para o outro e essa parte é a pior. Psicologicamente ficamos muito esgotados. Não temos tempo sequer para descansar... maquilhagem, entrevistas, isto e aquilo. Torna-se realmente difícil conseguirmos descansar, mas tirando isso não tenho nada a apontar. E isso também não é um defeito, eu é que como não estava habituada a lidar com uma situação assim...", explica, dando conta de que no seu caso foi difícil habituar-se.

Sobre o ambiente que se vive nos bastidores do programa, Rita só tem elogios a apontar: "Incrível, é muito, muito bom. Era uma diversão imensa".

Cristina Ferreira, apresentadora do programa, deixou igualmente boa impressão na jovem cantora. "Ela foi sempre muito simpática, muito querida. É uma grande mulher e estar ali ao lado dela é muito bom", afirma, contando que até já tinha conhecido a diretora de ficção e entretenimento da TVI numa ocasião em que foi ao 'Você Na TV'.

Concorrentes de 'All Together Now' apaixonados?

"Solteiríssima e boa rapariga", Rita foi alvo de uma pequena brincadeira de Cristina Ferreira, que tentou juntá-la a João Maria - concorrente que esteve ao seu lado no pódio durante grande parte das gravações. Porém, a concorrente garante que os dois são apenas bons amigos.

"Nós somos muito amigos e todos nos damos muito bem. Nós estávamos ali somente a comentar as prestações dos nossos colegas, era a conversa que estávamos a ter... a Cristina Ferreira gosta sempre de deixar uns pozinhos mágicos dela, mas somos muito bons amigos, damo-nos muito bem mas é só isso", afiança.

Rita já tinha participado num concurso, o 'Just Duet: O Dueto Perfeito', da SIC, mas é com o 'All Together Now' que espera conseguir afirmar-se no mundo da música e lançar pela primeira vez temas originais.

"A música acompanha-me desde pequenina, comecei a estudar música tinha três anos, a música faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia e assim vai continuar", diz, convicta que de que no futuro não faltará música na sua vida.

"A música fará parte da minha vida até morrer. A música é a minha vida, não poderia ser de outra forma", reforça.

