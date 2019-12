Um enorme iate incendiou-se em Miami e, de acordo com a imprensa internacional, o mesmo pertencerá ao artista Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez.

Nas imagens que estão a circular nas redes sociais é possível ver o barco em chamas.

Acredita-se que o cantor, de 51 anos, esteja em Porto Rico com a sua digressão, como destaca o Mirror.

Fontes locais relatam que os bombeiros rapidamente tentaram impedir que as chamas se alastrassem aos restantes barcos que estavam junto do iate.

Um jornalista do canal Seven News partilhou vários vídeos na sua conta do Twitter e, na legenda de um deles, informou que não houve feridos.

Segundo o Mirror, estiveram no local mais de 45 bombeiros que conseguiram extinguir o incêndio. Além disso, refere que os danos tenham sido "catastróficos" e que o iate seja "uma perda completa".

O barco está avaliado em cerca de sete milhões de dólares, mais de seis milhões de euros.

