Hulk completou 37 anos esta terça-feira, dia 25 de julho, e conseguiu celebrar a data com toda a família.

Numa publicação que o jogador de futebol fez na sua página de Instagram, Hulk aparece junto da mulher, Camila Ângelo, e os quatro filhos.

"3.7 cheio de muita saúde e realizações. Só gratidão a Deus por tudo! Obrigado a todos pelas mensagens de carinho", escreveu na legenda de duas fotografias que pode ver na publicação abaixo:

De recordar que o futebolista é pai de Ian, de 15 anos, Tiago, de 13, e Alice, de 9, fruto do casamento terminado com Iran Ângelo. É ainda pai de Zaya, de um ano, filha que tem em comum com a atual companheira e sobrinha da 'ex', Camila Ângelo.

