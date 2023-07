Jennifer Lopez celebrou 54 anos esta segunda-feira, dia 24 de julho, uma data que Salma Hayek assinalou nas redes sociais com uma fotografia antiga.

Na foto, as duas amigas aparecem junto a um grupo, no qual consta Ben Affleck, com quem a cantora namorou entre 2002 e 2004. Os dois até chegaram a ficar noivos, mas separaram-se antes de oficializarem a relação, que foi retomada em 2021.

"Feliz aniversário! Ontem à noite, do nada, encontrei esta foto. Acho que isso significa que tinha que partilhá-la no teu dia especial. Isto fez-me pensar numa época em que diziam que não íamos conseguir. Diziam que não duraríamos! Continua a brilhar e a aproveitar cada segundo", escreveu a atriz e amiga da cantora, Salma Hayek.

Leia Também: Salma Hayek assume rugas e cabelos brancos em fotografia de 'cara lavada'