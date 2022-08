"Nove aninhos da minha princesa Alice", começou por dizer Hulk na legenda das fotografias que publicou na sua página de Instagram e onde assinala o aniversário da filha.

O pai 'babado' organizou uma festa inspirada no 'Lilo & Stitch'.

"Obrigado, meu Deus, por me presentear com uma filha tão doce e amável. Que eu seja sempre o teu super pai. Amo-te demais, minha princesa! Feliz aniversário", acrescentou na legenda de imagens onde aparece junto dos filhos e da atual companheira.

De recordar que Hulk é pai de Alice e Tiago, de 13 anos, fruto do casamento anterior com Iran Ângelo, tia de Camila. Atualmente, o futebolista está casado com Camila Angelo, com quem tem uma filha em comum, Zaya, de quatro meses.

