Hulk voltou a dedicar uma publicação no Instagram à filha mais nova, a bebé Zaya, que esta segunda-feira completou três meses de vida.

Junto de várias imagens onde se pode ver a bebé, o pai 'babado' escreveu: "Três meses da nossa princesa Zaya".

De recordar que a menina é fruto do casamento de Hulk com Camila Ângelo. O jogador é ainda pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de 6, do casamento passado com Iran Ângelo, tia de Camila.

