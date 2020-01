"Eu quero é ver como que vai ser é se com essa cambada de monhês e chinocas que temos por aqui desata tudo a aparecer infectado com o 'conavírus'! Que só trazem é m**** essa gente para cá!", foi com estas palavras que Hugo Sequeira começou por descrever uma conversa que ouviu e que o deixou em choque, tal como deu a entender na sua conta de Facebook.

Entretanto, contextualiza: "Conversa elegante de duas velhotas agora mesmo aqui na praceta, as duas piores que aqui vivem, eu à janela a beber chá, enquanto também refilavam com os porcos dos gajos que apanham o lixo por deixarem os caixotes todos nas portas erradas. Portugal, um país de 'brandos costumes"', de gente educada, instruída e principalmente nada racista. Em 2020", denota, em tom irónico.

Eis a publicação.

Leia Também: Mulher de Kobe Bryant quebra silêncio após morte trágica