Hugo Sequeira encontra-se de luto pela morte do pai. A notícia foi comunicada através da rede social Instagram.

"O meu pai partiu. Faleceu e partiu hoje, ainda de madrugada. Depois de toda esta fase tão difícil desde o final do ano passado e principalmente depois do terrível sofrimento destes últimos dias no hospital, a única coisa que desejo, do fundo do coração, é que onde estiver esteja tranquilo e em sossego a descansar: em paz", escreveu.

"Vou ter sempre saudades tuas, pai. Um beijo", pode ainda ler-se na emotiva mensagem.

Afastado da televisão há alguns anos, Hugo Sequeira fez parte de projetos como 'Filha do Mar', 'Anjo Selvagem', 'Queridas Feras' e 'Inspetor Max'.



© Reprodução Instagram - Hugo Sequeira

Leia Também: Francisco Macau de luto pela morte do pai. "Perdemos tudo"