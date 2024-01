Hugo Andrade conquistou o segundo lugar na última edição do 'Big Brother' e na tarde desta quinta-feira, dia 2 de janeiro, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, que o questionou sobre o motivo que o levou a concorrer ao reality show.

"Ao contrário de alguns colegas não, não era [um sonho] antigo", começou por dizer Hugo, revelando que concorreu de forma muito espontânea para o formato, ao ver num anúncio na televisão que as inscrições estavam abertas e que o prémio seria de 100 mil euros.

No questionário que os concorrentes têm que preencher no momento da candidatura, Hugo escreveu que a sua entrada no programa "poderia ser uma oportunidade de abordar dentro da casa assuntos que levaria para o programa". Questionado por Goucha sobre se o conseguiu fazer, o participante respondeu afirmativamente.

"Eu não entrei com uma causa, com um motivo. Obviamente que aqui o mais visível é a minha orientação sexual", explicou Hugo, que é homossexual e falou abertamente sobre isso dentro da casa quando questionado sobre o tema, sublinhando que o fez com "subtileza" e sem "impor" a causa a ninguém.

Veja mais da entrevista aqui.

Leia Também: Francisco Monteiro em entrevista: "Vontade é voltar a entrar no domingo"