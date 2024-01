Com 100 mil euros e uma legião de fãs. É com tudo isto que Francisco Monteiro sai do 'Big Brother 2023', depois de três meses de grande intensidade que terminaram com a conquista do programa.

Francisco descansou pouco e batalhou muito para dar conteúdo aos espectadores do reality show e foi compensado com o primeiro lugar, deixando assim para trás Hugo Andrade.

Aos jornalistas, na manhã desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, o jovem de 28 anos, natural de Matosinhos, começou por explicar que ainda não tem destino para o cheque lhe foi entregue por Cristina Ferreira. "Espero que seja utilizado em algo útil e que me permita concretizar alguns desejos que tinha. Sempre quis viver as minhas paixões, como o desporto. sempre tive o sonho de acompanhar um Grand Slam de ténis por dentro", fez notar ainda.

Francisco explicou depois que não esperava ganhar e que até ao final sempre atribuiu a vitória a Hugo. "Senti que fui, de longe, a pessoa que mais deu ao programa, a todos os níveis e de forma incomparável com qualquer outra pessoa lá dentro. No entanto, também sentia que tinha milhares de pessoas com um ódio visceral por mim, então achei que eles iriam escolher uma outra pessoa para ganhar para que não ganhasse eu", explicou.

Neste momento, Francisco não está apaixonado pela Márcia, embora admita que desenvolveu um forte sentimento pela colega na casa. "Com tudo o que foi acontecendo, e de acordo com o perfil que fui traçando da Márcia, obviamente que isso me levou por outro caminho e hoje olho para ela de forma diferente. Não há qualquer hipótese [de haver algo amoroso entre os dois] e a única coisa que gostava de lhe perguntar é 'até que ponto foi só jogo'. Não é possível ter uma amizade com a Márcia, digo já 'de caras'", vincou.

Já em relação a Rafael Soares, irmão de Márcia, Zaza não acredita que este goste de si e ainda atirou: "Olhando para as redes sociais, se lhe dava um jeitaço ter-me lá no Devela [bar que Márcia abriu com o irmão], isso dava. A primeira mensagem que ele me passou foi 'depois passa lá no Devela'".

A perceber agora que já se tornou numa figura pública, Francisco ainda não se sente capaz de dizer se está preparado para o fanatismo com que os vencedores deste jogo são habitualmente confrontados: "Tenho já duas senhoras lá fora que estão há duas horas e meia à minha espera [entre risos]. Não sei o que é estar preparado, tenho milhões de mensagens para responder, dormi quase nada, sempre com o telemóvel na mão a responder a mensagens e elas parecem intermináveis", realçou então.

O agora vencedor do 'Big Brother' revelou ainda que este feito ajudou na sua autoestima. "Não olhava de uma forma muito positiva para mim e achava que a maneira como os outros o faziam também não era", disse.

Embora só esteja fora deste jogo há pouco mais de 24 horas, Francisco já pensa em voltar à 'casa mais vigiada do país': "Não sei se pode acontecer. Acho que o que fiz foi muito bem feito, foi um percurso muito bom. Ia ser muito engraçado voltar a entrar e não podia estar com mais energia, só preciso de três dias para descansar. Deixem-me comer um açaí, ir ao rodízio e estou pronto para mais. A minha vontade é voltar a entrar já este domingo".

Francisco foi ainda questionado acerca das suas origens. O jovem de Matosinhos pertence a uma família abonada mas, tal como confessou aos jornalistas, esta realidade não se reflete na sua própria conta bancária. "A minha família pode ter todo o dinheiro do mundo, eu sou um pé descalço. Enquanto o dinheiro for da minha família, não é meu. Ainda assim, nunca me movi por dinheiro", realçou.

Dessa forma, os jornalistas quiseram saber qual foi, afinal, a motivação para a entrada no reality show. "Senti que, aos 28 anos, não tinha absolutamente nada, que não tinha concretizado nada daquilo a que me propus. Falhei no amor, falhei nos meus desportos, falhei em termos familiares e comigo mesmo. Senti que tinha um bom perfil para ser concorrente", respondeu Francisco.

Apesar de já ter descartado que no futuro possa vir a ter uma boa relação com a Márcia, Francisco confessou que tem falado com Joana e que as mães de ambos são até amigas.

