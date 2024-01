Cinha Jardim foi a grande apoiante de Francisco Monteiro durante a participação do jovem na edição de 2023 do 'Big Brother', da qual acabou mesmo por sair vencedor.

A socialite defendeu sempre o concorrente e radiante ficou com a conquista, celebrada na madrugada do primeiro dia do ano.

Esta manhã de terça-feira, dia 2 de janeiro, Francisco Monteiro esteve no 'Dois às 10', para a sua primeira entrevista após a saída da casa e por lá cruzou-se pela primeira vez com a fã Cinha Jardim.

"Estás muito giro. Que nervos, como é que não me encontraste?", começou por dizer a comentadora, que queria já ter tido a possibilidade de ver Francisco. "És mais bonito ao vivo", disse ainda.

De seguida, Francisco Monteiro disse que já queria ter ligado a Cinha Jardim para lhe agradecer pelo apoio, algo que lhe foi dito para não fazer, dado que os dois se iriam cruzar no programa matutino da TVI.

Veja na galeria o primeiro encontro de ambos.