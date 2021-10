Howie Mandel foi levado para o hospital depois de desmaiar em Woodland Hills, Califórnia, esta quarta-feira, 13 de outubro, noticia a imprensa internacional.

O jurado do programa de talentos 'America's Got Talent' encontrava-se num café com a mulher, Terry, e alguns amigos, quando de repente perdeu os sentidos.

Segundo o TMZ, os serviços de urgência foram logo chamados ao local para ajudar o comediante de 65 anos.

Fontes oficiais revelaram que antes mesmo de chegar ao hospital, Mandel recuperou os sentidos e acabou por se levantar.

Segundo as mais recentes informações, Howie terá sofrido uma quebra de tensão, no entanto, foi hospitalizado por uma questão de precaução.

