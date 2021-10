O dia 13 de outubro de 2021 ficará para sempre marcado na memória de Rúben Pacheco Correia. O escritor e empresário teve a oportunidade de conhecer o Papa Francisco durante um encontro que aconteceu no Vaticano.

"Audiência com o Papa Francisco, hoje, no Vaticano. Um momento que guardarei para sempre na memória e no coração. Com muito simbolismo, sobretudo dos presentes que tive oportunidade de levar e que aqui falarei mais tarde", nota.

"Em dia 13 de outubro, dia de Milagre do Sol de Nossa Senhora de Fátima, fez-se uma vez mais luz na minha vida e horizontes aos meus sonhos. Acredito naquilo que um dia Pessoa escreveu. Boa noite!", completa.

Veja as imagens deste dia:

