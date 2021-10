Vitor Silva Costa esteve hoje, 13 de outubro, à conversa com Júlia Pinheiro, ocasião onde acabou por confirmar que se encontra num relacionamento com um amor antigo: Carolina Torres.

"Estamos muito bem, sem dúvida. Estou a namorar, é verdade", começa por dizer.

O artista notou ainda que a sua história com Carolina foi marcada por altos e baixos. "Andou na vida com muita história para a frente e para trás, faz parte das coisas e do nosso crescimento. Mas sim, está tudo bem", garantiu.

"Somos pessoas muito diferentes em muita coisa e isso é fascinante e é problemático às vezes", confessou ainda, notando que os problemas que marcaram o seu relacionamento da primeira vez foram sobretudo "internos".

Leia Também: Vítor Silva Costa: "Senti que tinha abandonado o meu irmão"