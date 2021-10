Depois de ter começado o dia a desmaiar no café e a ser hospitalizado na quarta-feira, 13 de outubro, Howie Mandel já estava a recuperar em casa no final do dia e a "sentir-se melhor".

O comediante e apresentador, de 65 anos, "estava desidratado e tinha um baixo nível de açúcar no sangue", como explicou numa publicação que fez no Twitter.

"Agradeço aos excelentes médicos e enfermeiras que cuidaram tão bem de mim. Obrigado a todos os que entraram em contacto, mas estou bem", acrescentou.

