Jay Leno 'mostrou' que ainda está a recuperar de uma queda de cerca de 15 a 18 metros.

Na quinta-feira, dia 21 de novembro, o ex-apresentador do 'The Tonight Show' saiu para almoçar em Los Angeles e foi fotografado com os ferimentos ainda bem visíveis no rosto.

Ainda sobre a queda, o comediante disse à Inside Edition que fraturou o pulso e que lhe saiu a unha de um dedo.

Leia Também: Jay Leno mostra ferimentos após cair de penhasco