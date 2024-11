Jay Leno esteve no evento solidário da amfAR, que decorreu em Las Vegas, na sexta-feira, 22 de novembro, e disse que está "bem" depois de ter sofrido uma aparatosa queda, recentemente.

O comediante, de 74 anos, afirmou em conversa com os jornalistas na passadeira vermelha do evento: "Estou a sentir-me bem. Estou com o pulso fraturado, mas estou bem".

De acordo com a People, o ex-apresentador do 'Tonight Show' terá disfarçado os hematomas no rosto com maquilhagem para o evento. Veja nas duas fotografias da galeria.

De referir que Jay Leno foi recentemente visto em público e estava ainda visivelmente magoado no rosto e com o braço fraturado.

