Na passada sexta-feira, Jay Leno, comediante e ex-apresentador do 'The Tonight Show', encontrava-se em Greensburg para apresentar um espetáculo de stand-up comedy, no Palace Theatre. O que aconteceu antes da apresentação deixou todos sem palavras.

O comediante estava hospedado no Hampton Inn, na Rota 30, perto de Greensburg, quando decidiu comer asas de frango no Dino's Sports Lounge.

O restaurante ficava apenas a 200 metros do hotel, mas a maneira mais rápida de lá chegar era descendo uma encosta íngreme.

Leno revelou que, ao tentar descer a mesma, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de 15 a 18 metros, em direção ao estacionamento.

O comediante de 74 anos ficou gravemente ferido, partiu o pulso e bateu com a cabeça. O seu olho esquerdo ficou tão negro que Jay teve de colocar uma pala para esconder o inchaço.

Apesar de ter ficado ferido, a ideia de cancelar o espetáculo não era uma opção e o mesmo aconteceu com bilhetes esgotados.

O vencedor de um Emmy continuou como se nada tivesse acontecido, fazendo o stand-up para mais de 1500 pessoas durante 90 minutos e recebendo uma ovação de pé no final.

Gary Latshaw, dono da Latshaw Productions - a empresa que organizou o espetáculo de Leno - afirmou que nunca viu ninguém passar pelo que o comediante passou e mesmo assim atuar.

"É realmente inspirador ver alguém comprometido com o seu trabalho e com a sua profissão", disse Latshaw. "Ele não queria dececionar as pessoas, incluindo as que estavam lá para o ver nos bastidores. Ele poderia ter cancelado. Estou espantado. Realmente estou. Foi inspirador".