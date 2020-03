Várias figuras públicas aproveitaram este tempo de quarentena para meterem a conversa em dia com alguns colegas e amigos, através de diretos feitos no Instagram. Luís Borges, por exemplo, esteve na tarde desta segunda-feira a falar com André Mariño e Kiko.

Durante o direto, o modelo acabou por fazer uma revelação.

"Houve uma altura em que estava solteiro - e ainda estou solteiro - e decidi instalar o Tinder. As pessoas achavam que eu era fake [perfil falso]. Era maravilhoso porque eu dizia para as pessoas me mandarem mensagem no Instagram e eu ia ver as fotos. Se fosse bom respondia, se não fosse dizia que não era eu", contou Luís Borges.

