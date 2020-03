Foram muitas as figuras públicas portuguesas que esta segunda-feira fizeram um direto partilhado com outra cara conhecida. Rita Pereira, por exemplo, esteve à conversa com Carina Caldeira, através do Instagram.

Durante este momento, foram muitos os temas de conversa, entre os quais a razão pela qual a atriz não mostrar o rosto do filho nas redes sociais.

Rita explicou que não quer expor o filho sem a sua autorização e que este quando crescer é que vai decidir se quer ou não ser conhecido. Até lá, a figura pública mantém a sua privacidade para que possa andar na rua sem ser conhecido como o filho de Rita Pereira, tal como acontece com a sua família, que se mantém longe dos holofotes.

No entanto, quando anda na rua não esconde o menino e há muitas pessoas que a abordam na rua só para ver o rosto da criança. Aliás, recorda, houve uma fã que bateu com o carro para ver o filho da atriz.

"Eu ia com o Lonô ao colo e ela começou a gritar: 'Rita, deixa-me ver o teu filho'. E bateu no carro da frente. Achas que ela se preocupou? Ela bateu no carro da frente, saiu do carro dela, veio ter comigo, viu o Lonô e só depois é que foi resolver a questão do carro", contou.

Veja na galeria o vídeo onde a artista partilha este episódio.

