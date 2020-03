Em casa na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, Lonô, Rita Pereira aproveitou o tempo de quarentena para fazer as delícias dos fãs com novas imagens da sua rotina de 'mamã babada'.

Esta segunda-feira, por exemplo, deu a conhecer um vídeo no qual partilhou qual a nova 'papa' preferida do menino.

Parece que Lonô está a adorar pasta de abacate com banana e as imagens não deixam dúvidas. Veja na galeria.

