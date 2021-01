Helena Isabel Patrício assumiu em conversa com Hélder, dentro da casa do 'Big Brother - Duplo Impacto', que no passado sentiu dúvidas em relação à sua orientação sexual.

"Houve uma altura da minha vida em que estive muito baralhada em relação à minha vida sexual. Não tenho vergonha de dizer isso. Precisei de fazer uma introspeção, precisei de me conhecer e perceber: não, eu gosto de homens, eu não gosto de mulheres", revela a concorrente

Helena considera importante debater estes temas e é por isso sem qualquer tipo de preconceito que assume as suas dúvidas. "Não tenho problema de assumir que estive meio desorientada", reforça.

