Ana Garcia Martins, conhecido pelo público como 'A Pipoca Mais Doce', voltou a manifestar-se publicamente contra um comentário, na sua opinião, de caracter homofóbico e preconceituoso, feito dentro do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

"Depois eu é que sou chata", escreveu a comentadora do formato ao partilhar nas suas redes sociais um vídeo onde o principal protagonista é Gonçalo Quinaz.

Junto aos restantes rapazes da casa, Gonçalo Quinaz diz a Hélder: "Não vais andar com um paneleir…", uma frase atirada em tom de brincadeira pelo facto de Hélder estar triste com a saída de Anuska e de se apresentar com o seu cachecol ao pescoço. Quinaz percebeu de imediato que o que ia dizer poderia ser mal interpretado e foi precisamente por isso que nem acabou a palavra em questão.

Importa recordar que Ana Garcia Martins ameaçou deixar de ser comentadora do 'Big Brother' no último domingo caso Joana Diniz não fosse repreendida precisamente por ter feito um comentário considerado homofóbico.

